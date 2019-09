Artikel per E-Mail versenden

Ellrich (dpa/th) - In Ellrich (Landkreis Nordhausen) haben Unbekannte eine Kirchenorgel beschädigt und dabei einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro verursacht. Mindestens 14 Orgelpfeifen wurden teils stark beschädigt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Ermittler vermuten, dass die Täter den Schaden am Samstag während der Öffnungszeiten der St-Johanniskirche anrichteten. Die Polizei sucht Zeugen.