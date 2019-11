Ellerbek (dpa/lno) - Nach einer versuchten Vergewaltigung in Ellerbek im Kreis Pinneberg, bei der das Opfer dem Angreifer eine Fingerkuppe abgebissen hatte, hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Gegen den 35 Jahre alte Mann aus Hamburg sei am Mittwoch Haftbefehl erlassen worden, teilte die Polizei mit. Die Beamten waren durch einen Zeugenhinweis auf einen Mann aufmerksam geworden, dem eine Fingerkuppe fehlt. Ob die am Tatort gefundene Kuppe dem Verdächtigen gehört, muss nach Angaben eines Polizeisprechers durch einen DNA-Abgleich geklärt werden. Am Sonntag war eine 23 Jahre alte Frau von einem Mann angegriffen worden. Sie hatte ihm eine Fingerkuppe abgebissen und ihn so in die Flucht geschlagen.