Eisenhüttenstadt/Rheinsberg (dpa/bb) - Ein 39-Jähriger soll bei einem Spaziergang mit seinem Hund in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) einem anderen Hundebesitzer mehrmals in den Arm gebissen haben. Das teilte die Polizeidirektion Ost am Sonntag mit. Der nicht angeleinte Hund des 39-Jährigen wollte nach Angaben der Polizei den Vierbeiner des 31 Jahre alten Mannes beißen. Dem 31-Jährigen gelang es jedoch am Samstag, das Tier von seinem Bissversuch abzuhalten. Zwischen den beiden Männern begann ein handfester Streit. Dabei soll der ältere der beiden Männer den jüngeren zunächst mit der Faust und einem kettenähnlichen Gegenstand auf den Kopf geschlagen und ihn dann mehrmals in den Arm gebissen haben. Erst als Zeugen eingriffen, ließen die beiden voneinander ab.