Eisenach (dpa/th) - Ein 38 Jahre alter Mann hat in Eisenach von einem Rentner die Zahlung von "Wegzoll" verlangt. Als der 77-Jährige das verweigerte, sei er zu Boden gestoßen worden, berichtete die Polizei am Donnerstag. Der Mann sei bei dem Vorfall am Neujahrstag verletzt worden. Die Polizei konnte den Täter ermitteln.

Als die Beamten in dessen Wohnung eintrafen, sei er dabei gewesen, Teile seiner Wohnungseinrichtung sowie einige Kleidungsstücke anzuzünden. Die Polizisten löschten ein bereits entfachtes kleineres Feuer und hinderten den Mann an der Flucht durch ein Fenster. Er sei in Gewahrsam genommen und in einem Krankenhaus untersucht worden. Gegen ihn laufe nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.