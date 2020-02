Eisenach (dpa/th) - Unbekannte haben einen Geldautomaten einer Bank in Eisenach gesprengt. Vermutlich nutzten die Täter ein bislang unbekanntes Gemisch, das sie in das Gerät in der Filiale einleiteten, um den Automaten explodieren zu lassen, wie es am Montag bei der Polizei hieß. Zu Beute und Umfang des Sachschadens machte die Behörde keine Angaben. Allerdings sei die Bausubstanz des Gebäudes nicht beschädigt. Verletzte habe es nicht gegeben. Der Tatort wurde am Montag noch untersucht. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Immer wieder sprengen Diebe Geldautomaten, um so an Bargeld zu kommen. Ende Dezember hatten zwei maskierte Männer etwa mit Gas Geldautomaten in einem Einkaufsmarkt zur Explosion gebracht.