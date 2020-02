Eisenach (dpa/th) - Ein 14-Jähriger hat in Eisenach einen Einbrecher überrascht und ist verletzt worden, als der Unbekannte mitsamt seiner Beute flüchtete. Der Junge zog sich leichte Verletzungen zu, als der Dieb ihn zu Seite stieß, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 14-Jährige hatte den Mann am Dienstag ertappt, als dieser sich in einem ehemaligen Kiosk Zigaretten unter den Nagel riss. Der Dieb flüchtete gemeinsam mit einer weiteren unbekannten Person zu Fuß. Die Polizei sucht Zeugen.