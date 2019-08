Eggolsheim (dpa/lby) - Eine Frau hat in Oberfranken einen betrunkenen Autofahrer gestoppt und ist von dem Mann angefahren und verletzt worden. "Die Frau bemerkte, wie der 62-Jährige in Eggolsheim vor ihr in Schlangenlinien fuhr", sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Daraufhin stieg die 59-Jährige aus, hielt den Mann auf und wollte die Polizei rufen. "Er gab Gas und fuhr ihr über den Fuß." Die 59-Jährige kam in ein Krankenhaus.