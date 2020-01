Eggenfelden (dpa/lby) - Unbekannte haben in Niederbayern ein Verkehrsschild auf die Schienen einer regionalen Bahnstrecke gelegt. Wie die Bundespolizei am Dienstag berichtete, überrollte bereits am Sonntag ein Regionalzug das Hindernis und wurde leicht beschädigt. Verletzt wurde niemand. Das Verkehrsschild wurde mitsamt der Stange in der Nähe des Bahnübergangs in Eggenfelden (Landkreis Rottal-Inn) gestohlen und dann quer über die Gleise gelegt.