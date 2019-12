Vater greift in Duisburg Schulleiterin und Hausmeister an

Duisburg (dpa/lnw) - Der Vater eines achtjährigen Schülers hat die Leiterin und den Hausmeister einer Schule in Duisburg angegriffen. Auslöser war, dass sein Sohn aus der Schule heraus in die Obhut des Jugendamts kam, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte. Zuvor hatte die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" berichtet. Die beiden Mitarbeiter wurden laut Polizei leicht verletzt. Die Beamten ermitteln gegen den 39 Jahre alten Mann wegen Körperverletzung.

Mitarbeiter des Jugendamts waren der Polizei zufolge am Donnerstag zur Schule gefahren, um den Jungen abzuholen. Zum Grund wollte sich die Sprecherin am Freitag nicht äußern. Laut "WAZ" soll der Junge zuvor von Misshandlungen durch seinen Vater berichtet haben.

Mit den Mitarbeitern des Jugendamts wollte der Junge der Polizei zufolge zunächst nicht mit - herbeigerufene Polizeibeamte hätten daraufhin mitgeholfen, ihn zu überreden.

Kurze Zeit später kam der Vater demnach zur Schule und habe sich aufgeregt. Er habe die 47 Jahre alte Schulleiterin und den 52 Jahre alten Hausmeister erst verbal attackiert und dann angegriffen. Die Frau habe er am Kopf getroffen, der Mann sei zu Boden gestürzt und habe sich eine kleine Platzwunde zugezogen. Die Verletzten wurden ambulant im Krankenhaus versorgt und konnten es nach kurzer Zeit wieder verlassen. Wie es nun mit dem Jungen weitergeht, konnte die Polizei am Freitag nicht sagen.