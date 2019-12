Tötungsdelikt in Duisburg: Verdächtiger festgenommen

Duisburg (dpa/lnw) - In Duisburg ist ein Mann (57) gewaltsam ums Leben gekommen, ein Verdächtiger (34) wurde laut Staatsanwaltschaft festgenommen und soll am heutigen Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittler gehen nach Angaben eines Sprechers der Staatsanwaltschaft von einer Beziehungstat aus. Weitere Details sollten im Laufe des Tages veröffentlicht werden. Die Tat hatte sich am späten Donnerstagnachmittag ereignet.