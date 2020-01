Düsseldorf/Wesel (dpa/lnw) - Nach einem versuchten Brandanschlag mit zwei "Molotov-Cocktails" auf Moscheeräume in Wesel ermittelt die Staatsanwaltschaft Duisburg wegen schwerer Brandstiftung. Ein Brandschaden sei bei der Tat in der Silvesternacht nicht entstanden, teilte die Staatsanwaltschaft dem NRW-Innenausschuss laut einer am Dienstag veröffentlichten Vorlage mit. Die betroffenen Räumlichkeiten des islamischen Kultur- und Bildungsvereins dienten unter der Bezeichnung "Al Rahman Moschee" auch als Gebetsstätte. Zur Tatzeit sei ein Fenster im Obergeschoss eingeworfen worden. Reste von zwei "Mototov-Cocktails" seien vor dem Gebäude gefunden worden.