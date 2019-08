Den Haag (dpa) - Nach dem Fund einer Bombenattrappe in einem Duisburger Einkaufszentrum ist der in den Niederlanden festgenommene verdächtige Deutsche in Auslieferungshaft genommen worden. Ein Richter müsse nun innerhalb von 60 Tagen entscheiden, ob der 31-Jährige an die deutsche Justiz überstellt wird, teilte die niederländische Staatsanwaltschaft am Donnerstagabend mit.