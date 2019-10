Düsseldorf (dpa/lnw) - In Düsseldorf haben Unbekannte versucht, einen Geldautomaten aufzuschweißen. Bei dem Vorfall in der Nacht zu Mittwoch gelang es den Tätern aber nicht, an Geld zu kommen, wie ein Polizeisprecher am Morgen berichtete. Wegen der Schweißarbeiten entstand dichter Rauch in dem Vorraum der Sparkassen-Filiale im Stadtteil Lörick. Die Ermittler gehen von mindestens zwei Tätern aus. Die Unbekannten flohen, noch bevor die ersten Einsatzkräfte eintrafen und werden jetzt gesucht.