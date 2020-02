Randalierer in Hotel festgenommen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein mit Messern bewaffneter Randalierer ist in einem Düsseldorfer Hotel von Polizisten einer Spezialeinheit festgenommen worden. Zunächst waren Beamte der Direktion Mitte angerückt. Als sie auf den aggressiven Mann stießen, hätten sie Gebrauch von der Dienstwaffe gemacht, teilte die Polizei zu dem Einsatz am Montagnachmittag mit. Einzelheiten dazu nannte sie zunächst nicht.

Der Mann habe sich in ein Zimmer im zweiten Obergeschoss des Hotels zurückgezogen und die Einrichtung demoliert. Er stellte sich den Angaben zufolge immer wieder an das geöffnete Fenster und drohte, in die Tiefe zu springen. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt. Dadurch kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Beamten der Spezialeinheit stellten den 29-Jährigen dann im Hotelzimmer.