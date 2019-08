Mainz/Düsseldorf (dpa/lrs) - Bei Angaben zur Nationalität von Tatverdächtigen orientiert sich die Polizei in Rheinland-Pfalz am Kodex des Deutschen Presserates. Anders als in Nordrhein-Westfalen sei kein Erlass geplant, bei Presseauskünften künftig die Nationalität aller Tatverdächtigen zu nennen, soweit diese zweifelsfrei feststehe, sagte am Montag ein Sprecher des Innenministeriums in Mainz.