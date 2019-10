Drei Festnahmen nach Erpressungsversuch in Shisha-Bar

Düsseldorf (dpa/lnw) - In einer Düsseldorfer Shisha-Bar hat die Polizei drei Menschen festgenommen. Sie sollen in der Nacht zum Samstag von einer weiteren Person Geld gefordert und ihr Gewalt angedroht haben, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Zuvor hatte die "WAZ" berichtet. Der Bedrohte hatte die Polizei alarmiert, die mit Spezialkräften anrückte, da sie Hinweise auf Waffen in der Shisha-Bar hatte. Ob sich diese bestätigten, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen.

Die Polizei hatte am Wochenende in Kooperation mit dem Zoll noch weitere Shisha-Bars und Kneipen in Düsseldorf durchsucht - jedoch nicht im Zusammenhang mit den Festnahmen.