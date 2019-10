Dresden (dpa/sn) - Im sächsischen Landtag ist ein verdächtiger Brief mit einer bisher unbekannten Substanz eingegangen. Eine Mitarbeiterin habe am Mittag das an den Landtagspräsidenten gerichtete Schreiben geöffnet, sagte Landtagssprecher Ivo Klatte am Montag. In einem weiteren Umschlag in der Sendung habe sich ein weißes Pulver befunden. Die Mitarbeiterin habe daraufhin sofort den Sicherheitschef informiert.

Polizei und Feuerwehr stellten das verdächtige Pulver sicher, "in entsprechender Schutzausrüstung", so ein Sprecher der Einsatzleitung. Laut Feuerwehr handelte es sich um eine weiße, pulverartige Substanz. Eine unmittelbare Gefahr habe ausgeschlossen werden können, hieß es. Nun ermittelt die Kriminalpolizei. "Der Mitarbeiterin, die den Brief geöffnet hat, geht es gut" so der Landtagssprecher.

Zunächst hatten Medien über den Vorfall berichtet. Demnach waren zeitgleich am Montag auch in den Poststellen von Staatskanzlei und Justizministerium Briefe mit der Substanz eingegangen. Details konnte das Landeskriminalamt (LKA) zunächst nicht nennen. Die Vorfälle würden geprüft, hieß es.