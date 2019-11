Dresden (dpa/sn) - Vier unbekannte Männer haben in Dresden einen 18-Jährigen brutal überfallen und ausgeraubt. Nach Angaben der Polizeidirektion Dresden vom Sonntag forderten die Täter den Jugendlichen am Samstag vor seinem Wohnhaus zur Herausgabe von Bargeld auf. Als dieser sich weigerte, setzte ihn einer der Männer mit einem Elektroschocker außer Gefecht. Als der 18-Jährige am Boden lag, traten und schlugen alle vier zu. Sie erbeuteten zehn Euro. Anschließend flüchteten sie. Die Polizei konnte keine Angaben darüber machen, ob oder wie schwer das Opfer verletzt wurde.