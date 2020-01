Dresden (dpa/sn) - Eine Veranstaltung im Dresdner Kabarett "Die Herkuleskeule" ist am Samstag kurz nach Beginn des Programms durch mutmaßlich rechte Pöbler massiv gestört worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hat es aus einer Zuschauergruppe von etwa 15 Personen ausländerfeindliche sowie verachtende Zwischenrufe gegeben. Die Aufführung sei daraufhin unterbrochen worden. Zwei Darsteller hätten die Störer zur Rede gestellt. Ein 37 Jahre alter Schauspieler sei dabei aus der Gruppe heraus mit einem Bierglas beworfen und am Kopf leicht verletzt worden.

Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Polizei hatte die Gruppe den Veranstaltungsraum verlassen. Laut Polizei sind drei der beteiligten Männer im Alter von 36 bis 39 Jahren namentlich bekannt. Den Angaben zufolge stammten die Störer aus dem Raum Cottbus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Samstag wurde um 17.00 Uhr das Stück "Betreutes Denken" mit Nancy Spiller und Alexander Pluquett aufgeführt. In dem Stück geht es um Themen wie Fake News, soziale Medien und die Überforderung des Bürgers mit Daten aus Medien aller Art.