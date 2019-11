Dresden (dpa/sn) - Mit einem Hubschrauber hat die Polizei in Dresden am Mittwochabend nach einem flüchtigen Räuber gesucht. "Wir haben mit Fährtenhund am Boden gesucht, der Hubschrauber hat von oben unterstützt", sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen. Der bisher unbekannte Mann soll am Mittwochabend kurz vor Feierabend einen Mitarbeiter eines Friseursalons in der Johannstadt mit einem pistolenähnlichen Gegenstand dazu aufgefordert haben, ihm das Geld aus der Kasse zu geben. Mit der Beute von knapp 300 Euro sei er verschwunden. Nach Polizeiangaben wurde niemand verletzt.

Warum dann so viel Aufwand? "In der Nähe des Tatortes befindet sich ein Friedhofsgelände", sagte der Polizeisprecher. Um den unübersichtlichen Bereich absuchen zu können, sei der Hubschrauber mit einer Wärmebildkamera eingesetzt worden. Ohne Erfolg - die Suche wurde am späten Abend ergebnislos eingestellt.