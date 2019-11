Dresden (dpa/sn) - Weil er versuchte, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen, ist ein 17 Jahre alter Mopedfahrer in Dresden mit einem Streifenwagen zusammengestoßen. Wie ein Sprecher der Polizei am Samstag sagte, wollten die Beamten den Jugendlichen in der Nacht kontrollieren, da er ohne gültiges Kennzeichen unterwegs war. Der 17-Jährige ergriff auf seinem Fahrzeug die Flucht und stieß frontal gegen einen Polizeiauto. Er habe dabei schwere Verletzungen erlitten, sagte der Sprecher. Zuvor hatte "Tag24" berichtet.