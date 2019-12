Dresden (dpa/sn) - Ein mit zwei Haftbefehlen gesuchter Mann ist in Dresden nach einem Einbruch gestellt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der 36-Jährige am ersten Weihnachtsfeiertag zunächst ein Auto aufgebrochen und daraus einen Wagenheber gestohlen. Dann versuchte er, in einem Dentallabor mit dem Wagenheber einen Tresor aus der Wand zu brechen. Dies sei jedoch misslungen. Wegen der offenen Haftbefehle wurde der 36-Jährige in ein Gefängnis gebracht.