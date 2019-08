Dresden (dpa/sn) - Die Linken sind besorgt über antisemitische Straftaten in Sachsen. Die vorliegenden Zahlen seien ein Beleg dafür, dass es leider keine Trendwende gebe und das Fallaufkommen auf einem hohen Niveau bleibe, erklärte die Abgeordnete Kerstin Köditz am Montag in Dresden. Nach einer vom Innenministerium vorgelegten Statistik gab es im ersten Halbjahr 2019 in Sachsen mindestens 55 solche Straftaten. Im gesamten Jahr 2018 wurden 138 Fälle gezählt, 2017 waren es 118. Köditz erfragt die Zahlen jeden Monat in einer Kleinen Anfrage im Parlament.

Nach Auffassung von Köditz wird immer noch zu wenig unternommen, um die Hasstaten angemessen zu ahnden. So seien im ersten Halbjahr wegen antisemitischer Taten nur in neun Fällen Urteile beziehungsweise Strafbefehle ergangen. "Beim Verfolgungsdruck gerade in diesem Bereich ist offensichtlich noch Luft nach oben." Bei den Taten handele es sich überwiegend um Parolen, die im öffentlichen Raum geschmiert oder gerufen wurden. Auch das Internet gewinne zunehmend an Bedeutung für judenfeindliche Propaganda und Straftaten wie die Leugnung des Holocausts.

Die meisten Fälle wurden in Leipzig (10), Dresden (7) und Chemnitz (5) registriert. Dass die Fallzahlen hoch ausfallen, könne auch auf eine steigende Sensibilisierung für das Thema sowie auf ein geändertes Anzeigeverhalten zurückgeführt werden, sagte Köditz. Denn in die Statistik fliest nur ein, was der Polizei bekannt sein.