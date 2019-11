Dresden (dpa/sn) - Die Freien Wähler (FW) sehen das Ansehen Sachsens nach dem Einbruch in die Schatzkammer Grünes Gewölbe beschädigt. "Sachsen wurde nicht nur bestohlen. Sachsen wurde blamiert", sagte der sächsische FW-Chef Steffen Große: "Wer leiht uns künftig noch Kunstgegenstände angesichts der blamablen Sicherheitsvorkehrungen? Der Schaden für Sachsen ist größer als der Schmuckwert."

Große zufolge lässt der Einbruch stark an den Sicherheitsmaßnahmen zweifeln. "Warum ging keine Alarmanlage los, als an den Gittern gesägt wurde? Warum gab es keine einbruchgesicherten Fenster in den unteren Etagen? Warum ging kein Alarm nach Glasbruch los? Wer hat da am Geld gespart?", listete Große diese und weitere Fragen auf. Für die bisherigen Missstände müsse jemand Verantwortung übernehmen.