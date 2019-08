Dresden (dpa/sn) - Zwei 19-Jährige sind in Dresden mit einem gestohlenen Auto vor einer Polizeikontrolle geflohen. Auf der Flucht fuhren sie in die Stühle eines Cafés und wurden dort von den Beamten gestellt, wie die Polizei in Dresden am Dienstagmorgen mitteilte. Die Streifenbeamten hatten in der Nacht zu Dienstag festgestellt, dass das Auto mit einem platten Hinterreifen fuhr. Als sie die beiden 19-Jährigen kontrollieren wollten, flohen diese - bis zum Unfall am Café. Dort stellte die Polizei fest, dass das Auto gestohlen war.