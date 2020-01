Dreieich (dpa/lhe) - Dank der tatkräftigen Hilfe von Zeugen hat die Polizei schon kurz nach einem Raubüberfall das mutmaßliche Täterpaar festnehmen können. Mit einem Messer bewaffnet wollte das Paar in Dreieich (Kreis Offenbach) einen Lebensmittelmarkt überfallen, wie die Polizei zusammen mit der Staatsanwaltschaft in Darmstadt am Mittwoch mitteilte. Als die Kasse nicht aufging und eine Mitarbeiterin schrie, wollten die beiden fliehen. Angestellte des Geschäfts konnten die mutmaßliche Komplizin am Dienstag jedoch festhalten. Ein Mitarbeiter verfolgte den 37-Jährigen. Er sah, wie dieser in ein Mehrfamilienhaus rannte und meldete das den Beamten.

Die Polizei nahm das Paar fest. Die 36 Jahre alte Frau wurde entlassen, der Mann kam in Untersuchungshaft.