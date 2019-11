Dreieich/Frankfurt (dpa/lhe) - 22 Bundespolizisten haben in Dreieich bei Darmstadt die Wohnung eines mutmaßlichen Schleusers durchsucht und Beweismittel sichergestellt. Gegen den 27-jährigen Mann werde bereits seit Dezember 2018 ermittelt, teilte die Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt mit. Der Mann soll fünf Afghanen von Kabul aus über Istanbul nach Frankfurt am Main geschleust haben. Nach bisherigen Ermittlungen ließ er sie im Transitbereich des Flughafens ohne Papiere zurück und reiste selbst unbehelligt ein. Bei der Maßnahme wurden am Dienstagmorgen Kontoauszüge, ein Mobiltelefon, ein Computer sowie ein deutscher Reisepass, der bei der Schleusung genutzt wurde, sichergestellt. Der 27-Jährige blieb auf freiem Fuß.