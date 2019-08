Dortmund (dpa/lnw) - Mithilfe eines eingebauten GPS-Senders hat die Polizei ein in Dortmund gestohlenes Auto mehrere Hundert Kilometer entfernt wieder beschaffen können. Wie die Ermittler am Montag mitteilten, war das hochwertige Auto am Donnerstag vergangener Woche von seinem Parkplatz vor einem Wohnhaus gestohlen worden. Dank eines eingebauten Ortungssystems konnten Eigentümer und Polizei gemeinsam nachvollziehen, welchen Weg das Auto aus dem Ruhrgebiet in Richtung Osten nahm.