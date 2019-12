Dortmund (dpa/lnw) - Ein Polizist in Zivil hat einen Axt-Überfall auf eine Discounterfiliale in Dortmund verhindert. Ohne Beute floh der maskierte Räuber auf einem Fahrrad, nachdem sich der Zeuge als Polizeibeamter zu erkennen gab, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach habe dieser anschließend die Verfolgung aufgenommen und seine Kollegen informiert. Ein weiterer Polizist - ebenfalls privat unterwegs - sei auf den Vorfall am Samstag aufmerksam geworden und habe sich der Fahndung angeschlossen. Uniformierte Beamte konnten den 47 Jahre alten Tatverdächtigen schließlich stellen und festnehmen.