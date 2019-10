Dortmund (dpa/lnw) - Eine Frau (42) soll am Dienstagnachmittag in Dortmund ihren Mann (50) mit einem Messer tödlich verletzt haben, nachdem dieser sie laut ihrer Aussage geschlagen hatte und sich gerade auf sie stürzen wollte. Ob die Frau zustach oder der Mann im Gerangel mit dem Stich in den Bauch verletzt wurde, sowie ob es sich um Notwehr gehandelt haben könnte, ist laut Staatsanwaltschaft noch nicht ganz klar. Der Mann soll obduziert werden. Da er bereits früher immer wieder gewalttätig gegenüber der Frau gewesen sein soll, sei ein Fall von Notwehr nicht ausgeschlossen, so die Ermittler. Die 42-Jährige wurde zunächst nur vorläufig festgenommen. Sowohl sie als auch ihr Mann seien stark betrunken gewesen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.