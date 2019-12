Dortmund/Neumünster (dpa/lno) - Nach dem Tod einer 53-jährigen Frau im westfälischen Lünen hat die Polizei den 21 Jahre alten Sohn in Neumünster festgenommen. Der Mann habe sich dort bei der Polizei gestellt, teilten die Ermittler in Dortmund am Freitag mit. Die Frau sei am Morgen leblos in ihrer Wohnung in Lünen gefunden worden. "Es haben sich in dem Zusammenhang Hinweise auf ein Tötungsdelikt ergeben", hieß es. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen. Von einer Obduktion erhoffen sich die Beamten weitere Erkenntnisse zu den Todesumständen.