Unbekannte legen Kühlung in Supermarkt lahm: Hoher Schaden

Döbeln (dpa/sn) - Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag die Kühlung eines Supermarktes in Döbeln (Landkreis Mittelsachsen) lahmgelegt. Weil die Kühlkette unterbrochen wurde, seien die Lebensmittel im Wert von etwa 18 000 Euro unverkäuflich, teilte die Polizei am Sonntag mit. Zuvor wurden demnach mehrere Kupferrohre des Supermarkts durchtrennt, die zum Kühlsystem gehörten. Nach Angaben der Polizei versuchten die Unbekannten, diese zu stehlen. Aus den Rohren strömte jedoch warmer Wasserdampf - deswegen seien die Täter ohne Beute abgezogen, vermutete die Polizei.