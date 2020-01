Leezen (dpa/mv) - In Leezen bei Schwerin hat ein Autobesitzer zwei hartnäckige Diebe mit Hilfe der Polizei verscheuchen können. Wie ein Polizeisprecher am Freitag erklärte, hatte der Mann das vermummte Duo am frühen Morgen bemerkt, als sie sich an zwei hochwertigen Sportwagen am Haus zu schaffen machten. Der 44-jährige Eigentümer ging hinaus, schrie die Männer an, und sie liefen weg. Allerdings seien die Diebe im Schutz der Dunkelheit kurz danach zurückgekommen. Der Besitzer habe sie wieder verscheucht und die Beamten alarmiert. Die Autos wurden laut Untersuchung durch die Beamten nicht beschädigt. Die Suche nach den Tätern dauert an.