DNA-Massentest zu 23 Jahre altem Mordfall startet in NRW

Grevenbroich (dpa) - In Nordrhein-Westfalen beginnt heute ein neuer DNA-Massentest im Mordfall Claudia Ruf. Die Polizei hat 800 Männer, die zum Tatzeitpunkt zwischen 14 und 70 Jahre alt waren, eingeladen, eine Speichelprobe abzugeben. Mit dem Test hoffen die Ermittler, den Mörder 23 Jahre nach der Tat noch zu enttarnen. Die elfjährige Schülerin Claudia Ruf war im Mai 1996 in dem Ort entführt, vergewaltigt und ermordet worden. Ihre Leiche wurde 70 Kilometer entfernt in Euskirchen bei Bonn auf einem Feldweg gefunden.