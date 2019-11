Meiningen/Breitenworbis (dpa/th) - Die Polizei hat nach Angriffen auf zwei Lkw-Fahrer in Thüringen die Ermittlungen wegen Körperverletzungen aufgenommen. Ein Autofahrer soll am Mittwochnachmittag einen Trucker in Meiningen (Schmalkalden-Meiningen) mit Hammer und Brecheisen geschlagen und leicht verletzt haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Zuvor gab es möglicherweise Probleme, als der Pkw-Fahrer auf die Autobahn 71 auffahren wollte.

In der Nacht zu Donnerstag griff ein Unbekannter einen weiteren Lastwagenfahrer während seiner Pause an einer Tankstelle in Breitenworbis (Eichsfeld-Wipperaue) mit Reizgas an. Der Lkw-Fahrer kam zur Behandlung ins Krankenhaus, der Angreifer flüchtete unerkannt. Unklar war, ob der Angreifer womöglich an die Ladung des Lkw herankommen wollte.