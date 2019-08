Diez (dpa/lrs) - Nach einem Angriff auf ein Ehepaar in der Verbandsgemeinde Diez ist nach Angaben ein jugendlicher Tatverdächtiger verhaftet worden. Er stehe unter dringendem Verdacht des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung in zwei Fällen, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Koblenz am Dienstag mit. Die Schuldfähigkeit des Jugendlichen deutscher Staatsangehörigkeit müsse noch geprüft werden. Er habe zu den Vorwürfen geschwiegen. In welchem Verhältnis der Verdächtige zu dem Ehepaar steht, wurde zunächst nicht bekannt. Details zu seinem Alter und zu den Hintergründen der Tat wurden ebenfalls nicht genannt.