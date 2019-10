Datteln (dpa/lnw) - Nach dem Fund einer toten Frau bei einem Wohnungsbrand in Datteln gehen Polizei und Staatsanwaltschaft von einem Gewaltverbrechen aus. Eine Zeugin hatte am Mittag nach einem Streit unter Nachbarn in einem Mehrfamilienhaus die Polizei gerufen. Als die Beamten eintrafen, drang Rauch aus einer Dachgeschosswohnung, wie die Polizei in Recklinghausen und die Staatsanwaltschaft Bochum am Nachmittag gemeinsam mitteilten. Bei den Löscharbeiten nahm die Polizei einen verletzten Mann fest. Eine Mordkommission ermittelt. Die Hintergründe der Tat und des Brandes seien noch offen.