Darmstadt (dpa/lhe) - In mehrere Briefkästen verteilte CDs und Disketten haben sich in Darmstadt als harmlos herausgestellt. Mehrere Bürger hatten die CDs am Donnerstag in ihren Briefkästen gefunden. Rund 40 dieser Datenträger wurden entdeckt. Aufkleber und Aufschriften auf den Datenträgern hatten zunächst auf rechtsextreme Inhalte schließen lassen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Nachdem der Staatsschutz des Polizeipräsidiums Südhessen die Ermittlungen übernommen hatte, wurde bereits am Freitagmittag Entwarnung gegeben. Den Angaben zufolge wurde ein Mann ermittelt, der die CDs verteilt hatte, weil er sie loswerden und gleichzeitig Aufmerksamkeit erwecken wollte. Auf den Datenträgern selbst seien statt strafrechtlich relevanter Inhalte persönliche Daten des Frührentners gefunden worden, sagte eine Polizeisprecherin. Auch die Durchsuchung der Wohnung des Mannes sei negativ verlaufen.

In den sozialen Medien hatte es zuvor auch Gerüchte gegeben, wonach die Funde gesundheitsgefährdend sein könnten. Die Polizei hatte die betroffenen Darmstädter angewiesen, die verpackten Datenträger nicht zu öffnen, um keine Spuren zu verwischen.