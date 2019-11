Darmstadt (dpa/lhe) - Im Prozess um ein in die Luft gesprengtes Haus in Südhessen hat die Staatsanwaltschaft sieben Jahre und drei Monate Haft für den Angeklagten gefordert. Der Verteidiger des 60-jährigen Hauseigentümers plädierte hingegen am Donnerstag auf Freispruch. Das Einfamilienhaus in Birkenau im Kreis Bergstraße war im März explodiert. Dabei wurde niemand verletzt, zwei andere Gebäude wurden durch umherfliegende Trümmer beschädigt. Das Haus selbst brannte bis auf die Grundmauern nieder. An dem Tag stand eine Zwangsversteigerung an.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann die Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion und schwere Brandstiftung vor. Nach ihren Ermittlungen hatte der Mann mit einem selbstgebauten Zeitzünder Gas und Kraftstoff im Haus zur Explosion gebracht. Das Landgericht wollte noch am Donnerstag um 12.00 Uhr ein Urteil verkünden.