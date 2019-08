Darmstadt/Birkenau (dpa/lhe) - Im Prozess um ein in die Luft gesprengtes Haus will der angeklagte Eigentümer heute möglicherweise vor dem Landgericht Darmstadt aussagen. Dies sagte ein Gerichtssprecher. Der 60-Jährige soll im März sein Einfamilienhaus in Birkenau im Kreis Bergstraße in die Luft gesprengt haben. An dem Tag stand eine Zwangsversteigerung an. Laut Staatsanwaltschaft hatte der Mann mit einem selbstgebauten Zeitzünder Gas und Kraftstoff im Haus zur Explosion gebracht. Es brannte komplett ab, zwei andere Gebäude wurden durch umherfliegende Trümmer beschädigt. Verletzt wurde niemand. Er ist wegen schwerer Brandstiftung und Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion angeklagt.