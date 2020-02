Gernsheim (dpa/lhe) - Rauschgiftfahnder haben bei einer Durchsuchung in Gernsheim bei zwei 28-Jährigen Drogen, Schlagringe, Schreckschusswaffen und Pfefferspray sichergestellt. Unterstützt von Drogenspürhund Derius entdeckten die Beamten in zwei Wohnungen und einem Kellerraum 380 Gramm Haschisch, 20 Gramm Kokain und rund 100 Gramm Marihuana, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die beiden Verdächtigen wurden bei der Aktion im Kreis Groß-Gerau am Mittwoch vorläufig festgenommen und später mangels Fluchtgefahr wieder auf freien Fuß gesetzt.

Feedback