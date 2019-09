Itzehoe/Dammfleth (dpa/lno) - Überraschung im Mordprozess um die zerstückelte und einbetonierte Leiche von Dammfleth: Das Landgericht Itzehoe hat Strafantrag gegen eine ehemalige Nebenklagevertreterin wegen der "Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes" gestellt, wie Peter Müller-Rakow von der Staatsanwaltschaft Itzehoe am Montag sagte. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren sei eröffnet worden. Zuvor hatte das "Flensburger Tageblatt" darüber berichtet. Die Rechtsanwältin hatte bereits am 13. September wegen einer drohenden Interessenskollision ihre Entpflichtung beantragt. Zuvor war eine ihrer beiden Mandantinnen eine Tatbeteiligung zur Last gelegt worden. Die Anwältin wies die Vorwürfe gegen sie als absurd zurück.