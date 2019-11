Ohrdruf (dpa/th) - Ein Autofahrer hat im Landkreis Gotha zwei Fahrradfahrer mit einer Schreckschusswaffe und einer Eisenstange bedroht und sich so mehrere Strafanzeigen eingebrockt. Die 24 und 49 Jahre alten Radler waren auf einem Waldweg beim Ohrdrufer Ortsteil Crawinkel unterwegs, als ihnen der Mann verbotswidrig mit dem Auto gefährlich entgegen fuhr. Wie die Polizei am Sonntag weiter mitteilte, kam es daraufhin zu der Drohung, weshalb die Radler flüchteten und die Beamten alarmieren. Diese konnten den 22 Jahre alten Autofahrer ausfindig machen und nahmen ihn nach der Tat am Freitagnachmittag vorübergehend in Gewahrsam. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Polizisten demnach neben der Pistole und der Eisenstange eine zum Elektroschocker umgebaute Taschenlampe.