Der DJ von "Run DMC" galt eigentlich als "Nice Guy", der in seinem Viertel eine DJ-Schule betrieb, doch nebenbei dealte er offenbar mit Drogen. 18 Jahre später scheint das Verbrechen an ihm nun aufgeklärt.

Von Oliver Klasen

Der Plot hätte sich nicht schlecht in einem Tarantino-Film gemacht. Der Protagonist, eigentlich DJ in einer New Yorker Hip-Hop-Band, vertickt nebenbei Drogen. Sechs Jahre lang macht er das, zieht ein paar Sachen durch, aber das hier ist selbst für ihn ein großer Deal. Zehn Kilo Kokain. Gemeinsam mit zwei Gangstern und ein paar Handlangern, die den Stoff auf der Straße verteilen sollen. Doch der DJ wird das Opfer eines Komplotts. Die beiden Gangster verbünden sich gegen ihn und eines Tages liegt er tot in seinem Studio im New Yorker Stadtteil Queens, erschossen von einem maskierten Täter. Die Polizei findet am Tatort eine Patronenhülse, Kaliber .40 Smith&Wesson.

Das Ganze ist aber kein Filmstoff, sondern ein realer Cold Case der New Yorker Polizei, der jetzt, knapp 18 Jahre nach dem Verbrechen, offenbar gelöst worden ist. An diesem Montag hat Seth DuCharme, der zuständige Bundesstaatsanwalt in New York, zwei Männer des gemeinschaftlichen Mordes angeklagt. Sie sollen den Hip-Hop-DJ Jam Master Jay, der mit bürgerlichem Namen Jason Mizell hieß und Teil der berühmten Gruppe Run DMC war, am 30. Oktober 2002 getötet haben.

"Wir sind zuversichtlich, dass wir alle Tatbestände gegen jeden vernünftigen Zweifel beweisen können", sagte DuCharme bei einer Pressekonferenz. Der erste mutmaßliche Täter, Karl J., zur Tatzeit erst 18 Jahre alt, soll geschossen haben. Er wurde am Sonntag festgenommen und hat sich vor dem Haftrichter am Montag als "nicht schuldig" bekannt. Gegen ihn sind mehrere Verfahren wegen Kokainschmuggels anhängig. Der zweite mutmaßliche Täter, Ronald W., heute 56 Jahre alt, sitzt bereits in Haft wegen mehrerer Raubüberfälle, die er nach dem Tod von Jam Master Jay auf der Flucht vor der Polizei begangen haben soll.

Detailansicht öffnen Cold Case nach 18 Jahre gelöst: Bundesstaatsanwalt Seth DuCharme hat die beiden Verdächtigen angeklagt. (Foto: Lev Radin via www.imago-images.de/Lev Radin/Imago)

Der Tod von Jam Master Jay war für die Hip-Hop-Welt 2002 ein Schock, ähnlich vielleicht wie der Tod von Kurt Cobain, der acht Jahre zuvor den Endpunkt der Jugendbewegung Grunge bildete, nur eben mit dem Unterschied, dass Cobain die Waffe gegen sich selbst gerichtet hatte. Die New York Times schrieb damals, dass zu Ehren von Jam Master Jay kleine Schreine mit Devolutionalien an Straßenecken platziert worden seien oder in den Schaufenstern von Barbershops in Queens. Jays Tod war auch das Ende von Run DMC. 20 Jahre lang stand die Band für einen Hip-Hop, der von den Straßen Brooklyns und Queens kam, aber es schnell in den Mainstream geschafft hatte, spätestens seit Run DMC 1986 mit der Rockband Aerosmith, die zu jener Zeit in Stadien spielte, einen gemeinsamen Song aufnahm.

Jam Master Jay war in der breiten Öffentlichkeit eher als "Nice Guy" bekannt. Längst zu Reichtum gekommen, hätte er aus Queens wegziehen und sich woanders niederlassen können. Aber er blieb in seinem Viertel, gründete eine DJ-Schule für Jugendliche. "Wer würde einen friedliebenden Oldschol-DJ umbringen wollen, dessen Band über Turnschuhe, Mädchen und Basketball rappt und nicht über Geld, Knarren und Drogen?", fragte die New York Times damals.

Dass der DJ schon seit 1996 als Drogendealer tätig war, wie es in der Anklageschrift des Staatsanwalts nun steht, ahnte anfangs niemand. Die Polizei ermittelte in mehrere Richtungen, unter anderem prüfte sie, ob die Tat in Zusammenhang mit dem Rapper 50 Cent stehe, der von Jam Master Jay protegiert wurde und sich in einem Song über andere Gangster-Rapper lustig gemacht hatte. Doch diese Theorie ließ sich nicht erhärten. Ronald W., einer der jetzt Verdächtigen, geriet bereits 2007 in Verdacht, mit dem Mord an Jam Master Jay zu tun zu haben, aber die Ermittler fanden nicht genug Beweise. Der Fall wurde zu den Akten gelegt, aber 2016 wieder geöffnet.

Wie kam es jetzt zu der unerwarteten Lösung? Offenbar haben sich, so schreibt die New York Times, zwei Zeugen nach all den Jahren der Polizei anvertraut. Zu deren Schutz nennen die Behörden keine Details. Die Verdächtigen müssen sich nun vor Gericht verantworten. Im Falle einer Verurteilung drohen ihnen mindestens 20 Jahre Haft. "Egal, wie viel Zeit vergangen ist, nichts kann uns stoppen, in dem Drang, der Gerechtigkeit zum Durchbruch zu verhelfen", sagt ein Polizeisprecher zum Abschluss des Falls, und dieser Satz klingt dann wieder so pathetisch, dass er auch in einem Tarantino-Film gesagt werden könnte.