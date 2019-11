Unbekannter verletzt Mann mit spitzem Gegenstand in Chemnitz

Chemnitz (dpa/sn) - Mit einem spitzen Gegenstand ist ein Mann in der Nacht zum Sonntag in Chemnitz verletzt worden. Der unbekannte Täter habe den Mann unvermittelt angegriffen, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht. Zum Alter des Geschädigten und den Hintergründen der Tat konnte sie zunächst keine Angaben machen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.