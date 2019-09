Unbekannte sprengen Zigarettenautomat in Chemnitz

Chemnitz (dpa/sn) - Unbekannte haben einen Zigarettenautomaten in Chemnitz gesprengt. Anwohner hörten am frühen Montagmorgen in der Nähe der Brückenstraße einen lauten Knall und informierten die Polizei, wie ein Sprecher der Behörde sagte. Vor Ort fanden die Ermittler im Umkreis von bis zu zehn Metern um den vermutlich mit Pyrotechnik gesprengten Automaten Trümmerteile sowie Bargeld und einige Zigaretten. Von den Tätern fehlte zunächst jede Spur. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.