Chemnitz (dpa/sn) - In Chemnitz haben Unbekannte 50 Autos mit Farbe beschmiert. Wie hoch der Schaden ist, war zunächst nicht bekannt, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Die Autos hätten in der Nacht zum Dienstag auf einer Parkfläche im Ortsteil Hutholz gestanden. Erst in der Nacht von Samstag auf Sonntag hatten Unbekannte in Chemnitz 36 Autos mit gold-bronzener Farbe beschmiert. Um welche Art von Farbe es sich handelt, war in beiden Fällen zunächst nicht bekannt.