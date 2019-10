Butzbach (dpa/lhe) - Beinahe eine gesamte Kleingartenanlage haben Diebe im Wetteraukreis leergeräumt. Von 18 Parzellen machten sich die Täter an 17 zu schaffen und ließen "alles mitgehen, was nicht niet- und nagelfest war", wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach traten die Diebe in der Anlage in Butzbach Türen ein, hebelten sie auf oder brachen Schlösser auf. Abgesehen hätten es die Täter vor allem auf Kleinwerkzeuge und akkubetriebene Gerätschaften. Hämmer, Spaten, Äxte, Schraubendreher sowie mindestens 30 Gartenscheren räumten die Diebe ab - und transportieren ihr Diebesgut wohl mit Schubkarren zu einem vor der Anlage geparkten Auto.

Wie hoch der entstandene Schaden ist und wie viele Werkzeuge insgesamt in der Nacht zu Donnerstag entwendet wurden, lässt sich nach Angaben der Polizei noch nicht sagen. Die Beamten suchen nun Zeugen.