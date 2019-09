Magdeburg (dpa/sa) - Die Bundespolizei hat in Magdeburg einen gesuchten Betrüger festgenommen. Eine Streife kontrollierte den 29-Jährigen am Donnerstagmorgen am Hauptbahnhof, wie die Beamten mitteilten. Das Amtsgericht Cuxhaven hatte den Mann wegen Betruges zu einer Geldstrafe von 1500 Euro oder 50 Tagen Haft verurteilt. Weil er dem nicht nachkam, erging im Juli Haftbefehl. Nach der Kontrolle wurde er festgenommen. Der Mann muss dem Gericht nun zusätzlich 1170 Euro zahlen. Da er die Schulden nicht begleichen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Zudem wurde eine Anzeige erstattet, weil er den Angaben zufolge eine geringe Menge Drogen bei sich hatte.