Büdingen (dpa/lhe) - Mit einem misslungenen Scherz hat ein scheinbar bewaffneter Mann in der Wetterau für einen spektakulären Polizeieinsatz gesorgt. Er sei mit einem echt aussehenden Gewehr in einen Friseursalon in Büdingen eingedrungen, zwei Kumpel hätten vor dem Eingang Schmiere gestanden, teilte die Polizei in Friedberg am Montag mit. Zuvor seien die drei am Freitagmittag in einer dunklen Limousine vorgefahren. Eine Zeugin alarmierte die Polizei, die Beamten überwältigten den Mann in dessen Auto und fesselten ihn. Bei dem Gewehr handelte es sich um eine Softairwaffe. Der 22-Jährige gab an, er habe sein neues Spielzeug präsentieren und sich dabei einen Scherz erlauben wollen.